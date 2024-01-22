РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Британец Меркурис: Залужного меняют на Буданова из-за провалов ВСУ на фронтах СВО

Британец Меркурис: Залужного меняют на Буданова из-за провалов ВСУ на фронтах СВО

Британский военный эксперт Александр Меркурис, написал у себя в блоге на YouTube о том, что главкома ВСУ Валерия Залужного хотят сменить на начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова из-за катастрофы и угрозы обвала линии фронта.

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