Британец Меркурис: Залужного меняют на Буданова из-за провалов ВСУ на фронтах СВО

Британский военный эксперт Александр Меркурис, написал у себя в блоге на YouTube о том, что главкома ВСУ Валерия Залужного хотят сменить на начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова из-за катастрофы и угрозы обвала линии фронта.
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