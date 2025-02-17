Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Азия растет, акции Tencent достигли самого высокого уровня с 2021 года

Азия растет, акции Tencent достигли самого высокого уровня с 2021 года

В понедельник, 17 февраля, в связи с празднованием Дня президента биржи США будут закрыты. Предыдущий день индексы США завершили разнонаправленно: индекс S&P 500 потерял 0,01%, DJIA снизился на 0,37%, Nasdaq вырос на 0,41%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх