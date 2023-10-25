Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не держит в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 октября, ФедералПресс. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ответ на высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сравнившего членство в ЕС с «советской оккупацией», заявил, что страну никто не удерживает в союзе.
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