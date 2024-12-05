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Назвавшего русских особями Зеленского посчитали неадекватным

Назвавшего русских особями Зеленского посчитали неадекватным

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский после своих слов об «особях» хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под «свою территориальную целостность», то он неадекватный.

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