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Украинским беженцам призывного возраста Киев перестанет оказывать консульские услуги

Украинским беженцам призывного возраста Киев перестанет оказывать консульские услуги

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига издал поручение о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей, – сообщает в понедельник, 22 апреля, украинское издание «Зеркало недели».

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