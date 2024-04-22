Украинским беженцам призывного возраста Киев перестанет оказывать консульские услуги

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига издал поручение о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за границей, – сообщает в понедельник, 22 апреля, украинское издание «Зеркало недели».
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