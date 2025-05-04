Швеция: полемика вокруг празднования Дня Победы и миграционной политики Ирина ВальковаС каждым годом в Швеции растет число людей, участвующих в автопробегах и манифестациях, приуроченных к Дню Победы — 9 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии