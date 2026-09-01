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ТАСС

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На ВЭФ представили кованую скульптуру амурского тигра перед прыжком

На ВЭФ представили кованую скульптуру амурского тигра перед прыжком

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Кузнецы из Санкт-Петербурга по заказу Центра "Амурский тигр" выковали скульптуру в виде тигра перед прыжком, которую показали во время XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

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