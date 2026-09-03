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В Конаковском детском саду открыли ясельную группу

В Конаковском детском саду открыли ясельную группу

Группа для самых маленьких открыта по поручению главы региона Виталия Королева в детском саду № 2 г. Конаково по нацпроекту «Семья».

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