Zakharova called the French Foreign Minister a liar for his words about the plight of Russia

The statement by French Foreign Minister Jean-Noel Barrault about the difficult economic situation of Russia is a lie, said the official representative of the Russian Foreign Ministry Maria Zakharova.
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