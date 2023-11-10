В школе, где педагог подралась с родителем, замдиректора напал на другую учительницу

По всей видимости, все драки пытались "замять", но теперь "бойцовский клуб" проверяет прокуратура В Московской области прокуратура начала проверку из-за драки между учительницей математики и матерью одной из учениц в школе, сообщает Telegram-канал Baza.
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