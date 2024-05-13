Политолог Солонников указал на необходимость в экономистах госуровня в МО РФ

Министерство обороны (МО) России нуждалось в экономистах и управленцах государственного уровня, поэтому назначение бывшего помощника президента Андрея Белоусова на должность главы Минобороны РФ логично и понятно.
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