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Политолог Солонников указал на необходимость в экономистах госуровня в МО РФ

Политолог Солонников указал на необходимость в экономистах госуровня в МО РФ

Министерство обороны (МО) России нуждалось в экономистах и управленцах государственного уровня, поэтому назначение бывшего помощника президента Андрея Белоусова на должность главы Минобороны РФ логично и понятно.

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