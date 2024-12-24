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Любителей путешествий ждут уникальные новогодние приключения на Ямале

Любителей путешествий ждут уникальные новогодние приключения на Ямале

Центр развития туризма региона подготовил интересные маршруты для гостей и местных жителей.  Туристы смогут встретить Новый год с Ямал Ири, волшебником Арктики, поучаствовать в «Рождественских посиделках», попробовать традиционные блюда и насладиться «Чумовыми выходными».

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