Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Минобороны сообщили об освобождении населённого пункта Богатырь в ДНР

На этом участке фронта находится группировка «Восток», уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, а также силам теробороны и нацгвардии противника в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное Донецкой республики и Берёзовое в Днепропетровской области.

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