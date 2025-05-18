В Минобороны сообщили об освобождении населённого пункта Богатырь в ДНР

На этом участке фронта находится группировка «Восток», уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, а также силам теробороны и нацгвардии противника в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное Донецкой республики и Берёзовое в Днепропетровской области.