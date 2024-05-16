Чем удобрить картофель после высадки: советы опытных огородников Юлия ПономареваВ свете недавних изменений погоды и погружения в удивительный мир огородничества, многие страстные огородники уже успели посадить картофель в апреле или начале мая, опираясь на лунный календарь и благоприятные погодные условия.