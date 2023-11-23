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Владимир Путин рассказал, когда Россия достигнет углеродной нейтральности

Владимир Путин рассказал, когда Россия достигнет углеродной нейтральности

Заявление было сделано на виртуальном саммите "Большой двадцатки"Россия, как участник глобальных усилий по борьбе с изменением климата, прилагает все возможные усилия для достижения углеродной нейтральности.

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