Владимир Путин рассказал, когда Россия достигнет углеродной нейтральности

Заявление было сделано на виртуальном саммите "Большой двадцатки"Россия, как участник глобальных усилий по борьбе с изменением климата, прилагает все возможные усилия для достижения углеродной нейтральности.
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