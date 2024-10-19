Куда бронируют туры пермяки в преддверии Нового года: бюджет или комфорт

Пермяки начали активно планировать свои поездки на Новый год. Туроператоры и билетные агрегаторы уже не первую неделю фиксируют резкий всплеск бронирований поездок на конец этого и начало следующего года.
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