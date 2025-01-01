Фото: кадр с видео Это для нормального человека первое января – это приход Нового года, первый день этого года, праздник и т.
Бандеровцы устроили во Львове факельное шествие
Комментарии
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Eduard
Видали,оказывается плешивый Бандера "боролся" с СССР и Германие ради Украины! Я бы на это зрелище посмотрел!
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5 час.
Eduard
ТЦК,ау,где вы? Вон сколько мудаков вылезло из нор,отправьте на фронт скорее!
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5 час.
М
Мария
Кастрюли совсем сдурели. Зомби заколдованные!
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41 мин.
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