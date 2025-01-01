Политика как он...
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Политика как она есть

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Бандеровцы устроили во Львове факельное шествие

Бандеровцы устроили во Львове факельное шествие

Фото: кадр с видео   Это для нормального человека первое января – это приход Нового года, первый день этого года, праздник и т.

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Комментарии
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Eduard
Видали,оказывается плешивый Бандера &quot;боролся&quot; с СССР и Германие ради Украины! Я бы на это зрелище посмотрел!
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5 час.
Eduard
ТЦК,ау,где вы? Вон сколько мудаков вылезло из нор,отправьте на фронт скорее!
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5 час.
М
Мария
Кастрюли совсем сдурели. Зомби заколдованные!
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41 мин.

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