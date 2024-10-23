Украинские солдаты, которые сдались в плен на Харьковском направлении, заявили, что не хотят жертвовать собой за интересы главы киевского режима Владимира Зеленского и американских политиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
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