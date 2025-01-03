Алиев заигрался? Не стоит ему дразнить персов

Путин вообще ни на какое хамство не отвечает потому, что потом просто бьёт больно, когда время придёт.

Владимир Чуприянов

Всё верно !! Как гласит народная мудрость -собака которая лает , не кусается . Кусается та которая молча подбегает и больно кусает ! Зачем попусту сотрясать воздух ! Вон прибалтосы без умолку лают ! А что толку от их лая . Кто на него обращает внимания ? Так и Ильхамка - гавкнул и сопит в две дырочки !!