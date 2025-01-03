Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Алиев заигрался? Не стоит ему дразнить персов

Алиев заигрался? Не стоит ему дразнить персов

КОШКИН Из открытых источников Вроде бы обыкновенная новость, каких бывает в день по нескольку. Но в свете последних событий как бы намекает.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Путин вообще ни на какое хамство не отвечает потому, что потом просто бьёт больно, когда время придёт.
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8 час.
Владимир Чуприянов
Всё верно !! Как гласит народная мудрость -собака которая лает , не кусается . Кусается та которая молча подбегает и больно кусает ! Зачем попусту сотрясать воздух ! Вон прибалтосы без умолку лают ! А что толку от их лая . Кто на него обращает внимания ? Так и Ильхамка - гавкнул и сопит в две дырочки !!
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Выселить всех азеров из РФ,это будет хорошим уроком для предателя!
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2 час.

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