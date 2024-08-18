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МО РФ: за неделю по целям на Украине нанесено 17 групповых ударов

МО РФ: за неделю по целям на Украине нанесено 17 групповых ударов

РИА Новости Министерство обороны РФ2 дня назад 120 прочитали ВС РФ в период с 10 по 16 августа нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине, заявили в Минобороны РФ.

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