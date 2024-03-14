Чудо-выход Депая, сейвы Облака и блицкриг Санчо: «Атлетико» в серии пенальти победил «Интер», «Боруссия» выбила ПСВ

«Атлетико» на своём поле одержал победу над «Интером» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. На гол Федерико Димарко мадридцы ответили точными ударами Антуана Гризманна и Мемфиса Депая, причём последний сравнял счёт в двухматчевом противостоянии лишь в концовке.