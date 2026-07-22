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The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Emigrant reindeer, Callas and naive Carlson, poor Armenians: morning coffee with EADaily

Emigrant reindeer, Callas and naive Carlson, poor Armenians: morning coffee with EADaily

All kinds of military operations are continuing. And if you think that we are referring only to the conflict in Europe (by the way, it is difficult to call it the Ukrainian-Russian conflict) and the conflict in the Middle East, then you are mistaken.

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