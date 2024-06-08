Макрон обратился к РФ с требованием освободить задержанного француза

Франция призвала освободить задержанного в Москве гражданина Лорана Винатье. С обращением на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил лидер республики Эммануэль Макрон.
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