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Макрон обратился к РФ с требованием освободить задержанного француза

Макрон обратился к РФ с требованием освободить задержанного француза

Франция призвала освободить задержанного в Москве гражданина Лорана Винатье. С обращением на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил лидер республики Эммануэль Макрон.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Жабоед на колени перед нашим президентом. Ты можешь не просить а умолять со слезами и просить прощения.
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12 час.

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