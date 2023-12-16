«Это было очень жестко, я горько плакал»: Костомаров решился на операцию из-за Юлии Началовой

Известный фигурист признался, что боялся повторить судьбу певицы Фото: социальные сети Роман Костомаров, который после ампутации конечностей показывает чудеса самоотверженности, на самом деле до сих пор не может смириться с сегодняшним положением дел.
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