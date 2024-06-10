Суд снова начал рассматривать дело о создании ОПС против Бойко-Великого

Можайский городской суд начал повторно рассматривать процесс против основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, которому инкриминируют создание организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения земельных участков в Московской области стоимостью 347,9 млн рублей.
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