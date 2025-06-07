Харламов начал встречаться с Ковальчук до развода с Асмус

В честь первой годовщины свадьбы Гарик Харламов и Катерина Ковальчук опубликовали свадебные фотографии, вызвавшие бурное обсуждение в сетиВ честь первой годовщины свадьбы Гарик Харламов и Катерина Ковальчук опубликовали свадебные фотографии, вызвавшие бурное обсуждение в сети.
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