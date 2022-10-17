Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде презентовали новый социальный проект «Клубный интерес»

Новый социальный проект под названием «Клубный интерес» представила Нижегородская региональная благотворительная общественная организация «Забота» в рамках мероприятия, состоявшегося в Корпоративном университете правительства Нижегородской области.

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