На Кубани в течение пяти лет намерены закрыть потребность в саженцах винограда

ТАСС, 7 октября. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных винодельческих регионов России, где потребность в собственном посадочном материале винограда покрыта на 65%, планируют в течение пяти лет довести этот показатель до 100%.
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