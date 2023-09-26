В Пентагоне назвали переданные Украине танки Abrams «мощным сдерживающим фактором»

В Минобороны США прокомментировали поставку первой партии американских танков M1 Abrams на Украину. «Само наличие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором», — говорится в заявлении ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.
В Минобороны США прокомментировали поставку первой партии американских танков M1 Abrams на Украину. «Само наличие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором», — говорится в заявлении ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.
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