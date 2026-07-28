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Аргументы и Факты

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В Италии предложили взять Сырского главным тренером футбольной сборной

В Италии предложили взять Сырского главным тренером футбольной сборной

Итальянский аналитик и известный публицист Алессандро Орсини в своем блоге сообщил, что после решения не приглашать на должность главного тренера футбольной сборной Италии звездного Андреа Пирло, круг претендентов сузился до двух фигур: бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*.

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