Итальянский аналитик и известный публицист Алессандро Орсини в своем блоге сообщил, что после решения не приглашать на должность главного тренера футбольной сборной Италии звездного Андреа Пирло, круг претендентов сузился до двух фигур: бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*.
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