БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Операция бензопилой»: чем обернулся разворот Аргентины от БРИКС к США

«Операция бензопилой»: чем обернулся разворот Аргентины от БРИКС к США

Несколько лет назад в Аргентине, взявшей было курс на присоединение к БРИКС, к власти пришел эпатажный президент Хавьер Милей, который пообещал спасти страну от экономических проблем, сделав ей операцию бензопилой.

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