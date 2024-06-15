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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кьеза признан лучшим игроком матча Италия – Албания

Награда досталась вингеру Федерико Кьезе. Итальянец не отметился результативными действиями в матче, завершившемся победой его команды со счетом 2:1, но нанес два удара и пробежал 7,9 километра при максимальной скорости в 29,7 км/ч.

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