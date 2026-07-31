Житель Кунгура заплатил 42,5 тыс. за потерянный в баре электровелосипед

Ранее 20-летний житель Кунгура заключил с собственником транспортного средства договор аренды. Согласно официальному документу, он должен был вернуть имущество в целости и сохранности, однако вместо этого сообщил об утрате велосипеда.
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