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Пленный боевик ВСУ сообщил об отсутствии лечения на обучении в Великобритании

Пленный боевик ВСУ сообщил об отсутствии лечения на обучении в Великобритании

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Гончаренко в среду, 9 апреля, рассказал, что во время обучения в Великобритании он попал в больницу, где ему просто дали таблетки и через два дня отправили обратно на военную подготовку.

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