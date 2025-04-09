Пленный боевик ВСУ сообщил об отсутствии лечения на обучении в Великобритании

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Гончаренко в среду, 9 апреля, рассказал, что во время обучения в Великобритании он попал в больницу, где ему просто дали таблетки и через два дня отправили обратно на военную подготовку.