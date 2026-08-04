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Царьград

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Сроки доставки электроники из Китая в Россию увеличились вдвое

Сроки доставки электроники из Китая в Россию увеличились вдвое

Сроки доставки электроники из Китая в Россию грузовиками выросли вдвое до двух недель. Причиной стало сезонное повышение уровня воды в Амуре, закрывшее переход Амурзет, сообщил партнер ComNews Research Леонид Коник.

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