МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Запрет я думаю не прокатит. Это все равно что запретить использование части воздушных судов фирмы "Боинг", тот же "Бо...Ультиматум США к ...
  • Александр Сысоев
    "Посейдоны" рождают цунами высотой до 400 метров. Поэтому в Штатах это цунами смоет все до 200-300 км в глубь террито...Ультиматум США к ...
  • Нина Прыгун
    что правда то правда,на полках действительно стояли калоши и "прщай молодость",что то приличное можно было купить тол...Почему Путин не о...

Британские учёные бьют тревогу. Что они опять нашли внутри российских ракет?

Британские учёные бьют тревогу. Что они опять нашли внутри российских ракет?

Сегодня 16K прочитали В марте 2024 года полевая следственная группа Conflict Armament Research (CAR, исследование вооружений конфликтов) физически задокументировала остатки высокоточной российской ракеты, оставшейся после нанесения группового удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонной промышленности, связанным с изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов а также по узлам энергетики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Улыбнуло.
Ответить
8 час.
Горыныч
Особо понравилась буква Z, положенная набок и обозначающая третью ось. Эта ось и есть направление, куда всем врагам нашим идтить надобно...
Ответить
6 час.
Горыныч
Давненько правда, но видел фото точки, куда указывает сия третья ось. Деревня в Перу.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх