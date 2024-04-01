Британские учёные бьют тревогу. Что они опять нашли внутри российских ракет?

Сегодня 16K прочитали В марте 2024 года полевая следственная группа Conflict Armament Research (CAR, исследование вооружений конфликтов) физически задокументировала остатки высокоточной российской ракеты, оставшейся после нанесения группового удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонной промышленности, связанным с изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов а также по узлам энергетики.
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