Страна и люди
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Страна и люди

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Депутат Хинштейн: невиданный скандал с гей-свадьбой чиновника в Самарской области

Депутат Хинштейн: невиданный скандал с гей-свадьбой чиновника в Самарской области

В Самаре разворачивается невиданный скандал: обнародованы фото гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича, об этом сообщает в своём ТГ-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

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