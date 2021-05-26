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Соревнования по практической стрельбе в рамках второго этапа Всеармейского конкурса АрМИ «Безопасная среда» стартовали в Ярославской области

Соревнования по практической стрельбе в рамках второго этапа Всеармейского конкурса АрМИ «Безопасная среда» стартовали в Ярославской области

Этап проводится на трех участках стрельбы, где каждый конкурсант, одетый в бронезащиту и противогаз, выполняет упражнение самостоятельно на своем участке.

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