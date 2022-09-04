НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Анчелотти о Родриго: «Его обучение закончено. Сейчас это игрок «Реала» для решения всех задач и целей»

Карло Анчелотти отметил прогресс молодого вингера «Реала» Родриго. 21-летний бразилец вышел в стартовом составе в матче против «Бетиса» (2:1) и забил победный гол.

