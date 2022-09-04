Анчелотти о Родриго: «Его обучение закончено. Сейчас это игрок «Реала» для решения всех задач и целей»

Карло Анчелотти отметил прогресс молодого вингера «Реала» Родриго. 21-летний бразилец вышел в стартовом составе в матче против «Бетиса» (2:1) и забил победный гол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Фетисов о Байкале: «Мы не понимаем его важность как стратегического ресурса президента и народа России. Идет самозахват, рубка леса, мы можем похоронить озеро. Нужно обезопасить это место»
- Исполнительный директор ФШР Ткачев о Федосееве: «Нельзя хаять своих учителей, свою Родину, благодаря которой ты получил все»
Свежие комментарии