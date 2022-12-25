Наш потерянный мир

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«Работа на опережение»: как работает наша разведка и артиллерия в ДНР

«Работа на опережение»: как работает наша разведка и артиллерия в ДНР

В районе столицы ДНР продолжается ожесточенная контрбатарейная борьба. Военнослужащие поделились недавними боевыми успехами, а также рассказали о слаженной командной работе, как устроены быт и отдых на фронте и какие планы они строят на будущее.

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