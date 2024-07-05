Игорь Перминов. В Болгарии уже многие годы наблюдается парадоксальная ситуация. Значительная часть жителей страны, не менее половины граждан, с симпатией относятся к России.
«Мы испытываем отвращение»: Болгария превращается в Болгаристан
Комментарии
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SP
Siika Petrova
Настоящая правда
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2 час.
Валерий Каулин
А Вам не кажется, что подобное в конце концов ждёт и нас? Не просто же так наводняют страну "незаменимыми специалистами" с уровнем образования кишлачных трёх классов. И с уровнем мышления жвачного животного.
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1 час.
Ольга Кожемякина
Страшно все это!
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1 час.
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