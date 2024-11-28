В Курске коммунальщики подготавливают дороги к прогнозируемым осадкам

<p style="text-align:justify"><strong>По прогнозам синоптиков, в скором времени должен пройти мокрый снег, в связи с чем 48 специальных транспортных средств комитета ЖКХ круглосуточно обрабатывают дорожное полотно песко-соляной смесью для обеспечения безопасности движения.