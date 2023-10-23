По его мнению, статистика указывает на доминирование «Зенита». Играли против сильного соперника с хорошей обороной — так председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов».
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