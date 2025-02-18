«Жалкие потуги»: Волочкова высмеяла мачеху Ариадны на фоне обсуждений свадьбы

«Пиарится на дочери»: Волочкова возмущена высказыванием мачехи Ариадны о ее свадьбе Балерина не стала молчать Анастасия Волочкова с Ариадной Соцсети Анастасия Волочкова продолжает воевать со всеми ей неугодными.