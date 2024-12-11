Александр Богомаз сообщил о ликвидации пожара после атаки БПЛА

На производственном объекте в Брянской области возник пожар из-за атаки беспилотников. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что благодаря оперативным действиям подразделений МЧС возгорание было успешно ликвидировано.
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