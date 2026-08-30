На Северном Кипре продолжают искать пассажиров затонувшего парома

У берегов Северного Кипра продолжается масштабная операция по спасению пассажиров тонущего парома.У берегов Северного Кипра продолжается масштабная операция по спасению пассажиров тонущего парома.
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