Счета за электроэнергию становятся бременем для британцев

Миллионы британцев будут платить больше за электроэнергию с апреля - после того, как регулирующий орган Ofgem объявил о повышении предельной цены для домохозяйств на 6,4% вслед за ростом оптовых цен на энергоносители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии