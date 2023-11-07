Барнаульский реаниматолог отказался от брони и пошел на СВО

Работал под Авдеевкой, сейчас находится под Клещеевкой В Барнауле врач анестезиолог-реаниматолог горбольницы № 5 отказался от брони и ушел на специальную военную операцию, сообщает алтайское отделение Народного фронта.
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