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Барнаульский реаниматолог отказался от брони и пошел на СВО

Барнаульский реаниматолог отказался от брони и пошел на СВО

Работал под Авдеевкой, сейчас находится под Клещеевкой В Барнауле врач анестезиолог-реаниматолог горбольницы № 5 отказался от брони и ушел на специальную военную операцию, сообщает алтайское отделение Народного фронта.

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