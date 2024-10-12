«Нужно женщину ломать об колено»: протоиерей Андрей Ткачев объяснил свою скандальную речь

Диктофонная запись, на которой священник объясняет, как не прослыть подкаблучником, стала предметом бурных дискуссий Светлана Самоделова В блогосфере разгорается скандал вокруг диктофонной записи, на которой протоиерей Андрей Ткачев наставляет, как надо «правильно» обращаться с женщинами.
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