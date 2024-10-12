ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Я так понимаю, что вы в пампасах ходите и поэтому такой культурный?Не выходите замуж...
  • Вера Федорова
    Надо запастись кофе, да покрепче😜😊.С помощью брачног...
  • radiofree
    👍Пригрозила дочери...

«Нужно женщину ломать об колено»: протоиерей Андрей Ткачев объяснил свою скандальную речь

«Нужно женщину ломать об колено»: протоиерей Андрей Ткачев объяснил свою скандальную речь

Диктофонная запись, на которой священник объясняет, как не прослыть подкаблучником, стала предметом бурных дискуссий Светлана Самоделова В блогосфере разгорается скандал вокруг диктофонной записи, на которой протоиерей Андрей Ткачев наставляет, как надо «правильно» обращаться с женщинами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх