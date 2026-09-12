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Культуромания

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Исполнилось 105 лет со дня рождения Станислава Лема

Исполнилось 105 лет со дня рождения Станислава Лема

12 сентября 2026 года исполняется 105 лет со дня рождения Станислава Германа Лема (1921–2006) — выдающегося польского философа, футуролога и писателя-фантаста, чье творчество оказало значительное влияние на мировую литературу и научную мысль.

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